В Удмуртии ожидается похолодание

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии станет заметно прохладнее в предстоящие выходные. Местами пройдут дожди. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В минувшую ночь в республике зарегистрированы первые грозы. В пятницу местами пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до +10…+15 градусов.

В ночь на субботу в северных и центральных районах Удмуртии пройдут небольшие и умеренные дожди, днём осадки накроют весь регион. Температура воздуха в субботу составит +6…+11 градусов.

В воскресенье дожди прекратятся. Ночью ожидается до -4 градусов, днём до +3…+8.

Предварительный прогноз показывает, что температурный фон до середины следующей недели не изменится.