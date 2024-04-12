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В Удмуртии ожидается похолодание

12:15, 12 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии ожидается похолодание
12:15, 12 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
603
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
603
0

Температура воздуха окажется в пределах 3-11 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии станет заметно прохладнее в предстоящие выходные. Местами пройдут дожди. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В минувшую ночь в республике зарегистрированы первые грозы. В пятницу местами пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до +10…+15 градусов.

В ночь на субботу в северных и центральных районах Удмуртии пройдут небольшие и умеренные дожди, днём осадки накроют весь регион. Температура воздуха в субботу составит +6…+11 градусов.

В воскресенье дожди прекратятся. Ночью ожидается до -4 градусов, днём до +3…+8.

Предварительный прогноз показывает, что температурный фон до середины следующей недели не изменится.

12:15, 12 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
603
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода