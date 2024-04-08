Температура воздуха на текущей неделе в Удмуртии будет колебаться от -3 до +14 градусов

Ижевск. Удмуртия. До +14 градусов повысится температура воздуха на текущей неделе в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

8 апреля на большей территории региона пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются дожди с мокрым снегом. Осадки сохранятся в ближайшую ночь и днём во вторник. Также дожди пройдут в ночь на пятницу и днём 12 апреля.

В ночь на 9 апреля столбик термометра покажет +1…+6 градусов по Цельсию. Днём он окажется в пределах +6…+11 градусов, а в отдельных районах +10…+13 градусов.

В ночь на среду в Удмуртии похолодает до +0…+5 градусов, а днём потеплеет до +6…+11. Ночью с 10 на 11 апреля температура воздуха опустится до -3...+2 градусов, но днём воздух прогреется до +9…+14 градусов. В ночь на пятницу столбик термометра опустится до +3...+8 градусов, а затем днём поднимется до +9…+14.

Отмечается, что ночью в первой половине недели в отдельных районах Удмуртии ожидается туман. Четверг и пятница будут ветреными.

По предварительному прогнозу, в выходные дни в регионе немного похолодает.