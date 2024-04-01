В Удмуртии ухудшится видимость из-за тумана

Ижевск. Удмуртия. В МЧС Удмуртии предупреждают об ухудшении видимости на дорогах.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, туман ожидается вечером 1 апреля с сохранением до утра 2 апреля. Видимость ухудшится до 500 метров и менее.

«Пешеходы - аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам. Надевайте одежду со светоотражающими элементами. Водители – соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений», — предупреждают в МЧС Удмуртии.

Напомним, в республику пришло потепление. На этой неделе воздух прогреется до +15 градусов.