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В Удмуртии ухудшится видимость из-за тумана

12:20, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии ухудшится видимость из-за тумана
12:20, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
33
0

Неблагоприятное явление ожидается вечером 1 апреля вплоть до утра.

Ижевск. Удмуртия. В МЧС Удмуртии предупреждают об ухудшении видимости на дорогах.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, туман ожидается вечером 1 апреля с сохранением до утра 2 апреля. Видимость ухудшится до 500 метров и менее.

«Пешеходы - аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам. Надевайте одежду со светоотражающими элементами. Водители – соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений», — предупреждают в МЧС Удмуртии.

Напомним, в республику пришло потепление. На этой неделе воздух прогреется до +15 градусов.

12:20, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода