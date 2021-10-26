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Госсовет согласовал Ильяса Ханнанова на должность зампреда правительства Удмуртии

13:10, 26 октября, 2021
Андрей Бирюков
Госсовет согласовал Ильяса Ханнанова на должность зампреда правительства Удмуртии
13:10, 26 октября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#власть\n#Госсовет Удмуртии
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Ранее он был назначен советником премьер-министра региона.

Ижевск. Удмуртия. Государственный Совет Удмуртии согласовал Ильяса Ханнанова на должность заместителя председателя правительства Удмуртской Республики. Об этом было сообщено на сессии Госсовета. 

Бывший полковник полиции будет заниматься взаимодействием с силовыми ведомствами и руководить комитетом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

Также в его деятельность будет входить кураторство республиканского управления по обеспечению деятельности мировых судей. Ханнанов станет во главе межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений, правительственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, формирований и спасателей, межведомственной рабочей группы по развитию АПК «Безопасный город». Кроме того, он будет управлять республиканским штабом народных дружин, призывной комиссией в резервном составе и эвакуационной приемной комиссией Удмуртии.

Напомним, в конце сентября 2021 года Ильяс Ханнанов стал советником премьер-министра республики.

13:10, 26 октября, 2021
Андрей Бирюков
314
0
#Удмуртия\n#власть\n#Госсовет Удмуртии
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