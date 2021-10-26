Госсовет согласовал Ильяса Ханнанова на должность зампреда правительства Удмуртии

Ранее он был назначен советником премьер-министра региона.

Ижевск. Удмуртия. Государственный Совет Удмуртии согласовал Ильяса Ханнанова на должность заместителя председателя правительства Удмуртской Республики. Об этом было сообщено на сессии Госсовета.

Бывший полковник полиции будет заниматься взаимодействием с силовыми ведомствами и руководить комитетом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Также в его деятельность будет входить кураторство республиканского управления по обеспечению деятельности мировых судей. Ханнанов станет во главе межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений, правительственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, формирований и спасателей, межведомственной рабочей группы по развитию АПК «Безопасный город». Кроме того, он будет управлять республиканским штабом народных дружин, призывной комиссией в резервном составе и эвакуационной приемной комиссией Удмуртии.

Напомним, в конце сентября 2021 года Ильяс Ханнанов стал советником премьер-министра республики.