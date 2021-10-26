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На продолжение благоустройства Центральной площади Ижевска планируют потратить 84 миллиона рублей

13:40, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
На продолжение благоустройства Центральной площади Ижевска планируют потратить 84 миллиона рублей
13:40, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
429
0
#Ижевск\n#центральная площадь\n#благоустройство\n#ремонт\n#госзакупки
Фото: ИА «Сусанин»
429
0

Ремонт эспланады продолжат в 2022 году.

Ижевск. Удмуртия. Более 84 млн рублей планируют направить на ремонт и благоустройство эспланады Центральной площади в Ижевске. Информация о проведении конкурса на выполнение подрядных работ размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта обозначена в сумме 84 354 667,8 рубля. Потенциальным подрядчикам предлагается провести капитальный ремонт спуска к монументу Дружбы народов, а также благоустройство Центральной площади между улицами Карла Маркса и Максима Горького на участке от улицы Красная до ул. Максима Горького.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 ноября 2021 года.

13:40, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
429
0
#Ижевск\n#центральная площадь\n#благоустройство\n#ремонт\n#госзакупки
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