На продолжение благоустройства Центральной площади Ижевска планируют потратить 84 миллиона рублей

Ремонт эспланады продолжат в 2022 году.

Ижевск. Удмуртия. Более 84 млн рублей планируют направить на ремонт и благоустройство эспланады Центральной площади в Ижевске. Информация о проведении конкурса на выполнение подрядных работ размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта обозначена в сумме 84 354 667,8 рубля. Потенциальным подрядчикам предлагается провести капитальный ремонт спуска к монументу Дружбы народов, а также благоустройство Центральной площади между улицами Карла Маркса и Максима Горького на участке от улицы Красная до ул. Максима Горького.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 ноября 2021 года.