«Удмуртлес» приобретёт в лизинг семь беспилотников на 56 млн рублей

Большая часть аппаратов будет самолётного типа.

Ижевск. Удмуртия. Автономное учреждение «Удмуртлес» закупит семь беспилотных летательных аппаратов. Соответствующие документы размещены на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованной документации, предприятие планирует приобрести в лизинг два беспилотных воздушных судна (БВС) самолётного типа, предназначенные для видеомониторинга, два беспилотника самолётного типа для аэрофотосъёмки и ещё два аппарата, подготовленных для замены комплектующих предыдущих БВС.

Также приобретается беспилотник коптерного типа.

Начальная максимальная цена договора составляет 56 107 063 рубля. Срок лизинга составит три года. Размер аванса — 20% от стоимости беспилотного авиационного комплекса.