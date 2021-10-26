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«Удмуртлес» приобретёт в лизинг семь беспилотников на 56 млн рублей

10:40, 26 октября, 2021
Юрий Абашев
«Удмуртлес» приобретёт в лизинг семь беспилотников на 56 млн рублей
10:40, 26 октября, 2021
Юрий Абашев
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госзакупки
Фото: pixabay.com
174
0

Большая часть аппаратов будет самолётного типа.

Ижевск. Удмуртия. Автономное учреждение «Удмуртлес» закупит семь беспилотных летательных аппаратов. Соответствующие документы размещены на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованной документации, предприятие планирует приобрести в лизинг два беспилотных воздушных судна (БВС) самолётного типа, предназначенные для видеомониторинга, два беспилотника самолётного типа для аэрофотосъёмки и ещё два аппарата, подготовленных для замены комплектующих предыдущих БВС.

Также приобретается беспилотник коптерного типа. 

Начальная максимальная цена договора составляет 56 107 063 рубля. Срок лизинга составит три года. Размер аванса — 20% от стоимости беспилотного авиационного комплекса.

10:40, 26 октября, 2021
Юрий Абашев
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госзакупки
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