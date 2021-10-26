Карина Валеева первой среди ижевчанок стала чемпионом мира по кикбоксингу

Ижевские бойцы успешно выступили на мировом первенстве в Италии.

Ижевск. Удмуртия. Карина Валеева первой среди жительниц Ижевска стала обладательницей золотой медали на чемпионате мира по кикбоксингу. С успешным выступлением на мировом первенстве ижевских бойцов поздравил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в сети «ВКонтакте».

В итальянском городе Лидо-ди-Езоло завершился Чемпионат Мира по кикбоксингу. В нем участвовали около 1600 бойцов из более чем 70 стран.

В составе российской команды выступили три представителя Ижевска. Это воспитанница спортивной школы №2 Карина Валеева, спортсмен и тренер спортивной школы единоборств Линар Багаутдинов и член республиканских федераций бокса и кикбоксинга Федор Лучинкин.

Карина Валеева первой в истории ижевского кикбоксинга завоевала титул чемпиона мира среди женщин. Она выиграла в разделе лайт-контакт в весовой категории до 55 кг, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

Выступающий тренер Линар Багаутдинов принес сборной России серебряную медаль. Это не первый успех спортсмена. В 2018 году Линар стал двукратным обладателем кубка мира по кикбоксингу Bestfighter World Cup.