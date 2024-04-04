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В Зимбабве из-за засухи объявили режим бедствия

10:59, 04 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Зимбабве из-за засухи объявили режим бедствия
10:59, 04 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Африка\n#погода\n#климат\n#потепление\n#голод\n#засуха
Фото: pxhere.com
24
0

Голод грозит почти 3 миллионам жителей африканской страны.

Хараре. Зимбабве. Режим национального бедствия объявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Причиной стала сильнейшая засуха, вызванная климатическим феноменом «Эль-Ниньо», пишет Коммерсантъ

По прогнозам властей, 2024 году с нехваткой еды может столкнуться 2,7 млн жителей африканской страны. Чтобы спасти жителей от голода, потребуется международная помощь в 2 млрд долларов, заявил глава государства.

Причиной бедствия Эммерсон Мнангагва назвал колебания температуры в поверхностном слое воды в экваториальной части Тихого океана. Это явление специалисты называют «Эль-Ниньо». 

Кстати, по расчетам Всемирной метеорологической организации, 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Температура была на 1,48°C выше среднего значения в доиндустриальные времена. А количество осадков признано самым низким за последние 40 лет.

10:59, 04 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Африка\n#погода\n#климат\n#потепление\n#голод\n#засуха