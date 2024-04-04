В Зимбабве из-за засухи объявили режим бедствия

Хараре. Зимбабве. Режим национального бедствия объявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Причиной стала сильнейшая засуха, вызванная климатическим феноменом «Эль-Ниньо», пишет Коммерсантъ.

По прогнозам властей, 2024 году с нехваткой еды может столкнуться 2,7 млн жителей африканской страны. Чтобы спасти жителей от голода, потребуется международная помощь в 2 млрд долларов, заявил глава государства.

Причиной бедствия Эммерсон Мнангагва назвал колебания температуры в поверхностном слое воды в экваториальной части Тихого океана. Это явление специалисты называют «Эль-Ниньо».

Кстати, по расчетам Всемирной метеорологической организации, 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Температура была на 1,48°C выше среднего значения в доиндустриальные времена. А количество осадков признано самым низким за последние 40 лет.