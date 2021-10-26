В Удмуртии ковидом заразились еще 395 человек

Число болеющих коронавирусом приблизилось к 10 тысячам.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии зарегистрировали 395 новых случаев коронавируса, 24 пациента с ковидом скончались. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди зараженных 44 ребенка и 110 пожилых людей старше 65 лет. Инфекцию подтвердили у 187 жителей Ижевска, в Воткинске заболели 47 человек, 29 - в Можге, 26 – в Балезинском районе. По 16 новых случаев заболевания зарегистрировано среди жителей Сюмсинского и Можгинского районов, 14 человек инфицировано в Глазове.

За сутки болезнь унесла жизни 16 женщин и 8 мужчин. Самой молодой пациентке было 46 лет, самому возрастному – 72 года.

На излечении от ковида сейчас находится почти 10 тыс. жителей региона, состояние 602 из них врачи расценивают как тяжелое.

На 26 октября в Удмуртии прививки поставили 478 888 жителей. Вторым компонентом вакцинировано 340 593 человек, 82 506 привились «Спутником Лайт».