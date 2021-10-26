Снег и дождь не перестанут идти в Удмуртии до конца недели

Дневные температуры достигнут отметки +6 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Осадки разной степени интенсивности продолжат выпадать в Удмуртии до конца недели. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ближайшей ночью на дорогах республики сохранится снежный накат и гололедица. Температура воздуха составит 0…-5 градусов Цельсия. Днём в среду ожидается до +1…+6. В северных районах пройдёт небольшой мокрый снег. В ночь на 28 октября этот вид осадков выпадет на большей части территории республики.

Утром и днём в четверг снег перейдёт в дождь. На этот день прогнозируются наиболее существенный объём выпадения осадков. Днём воздух прогреется до +1…+6 градусов.

В ночь на 29 октября ожидается снег и дождь. Днём без существенных осадков. Ожидается резкое похолодание до 0…-5 градусов на протяжении суток.

По предварительному прогнозу, в выходные температура воздуха вновь повысится.