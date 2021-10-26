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Снег и дождь не перестанут идти в Удмуртии до конца недели

15:40, 26 октября, 2021
Юрий Абашев
Снег и дождь не перестанут идти в Удмуртии до конца недели
15:40, 26 октября, 2021
Юрий Абашев
69
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
Фото: ИА «СУСАНИН»
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Дневные температуры достигнут отметки +6 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Осадки разной степени интенсивности продолжат выпадать в Удмуртии до конца недели. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ближайшей ночью на дорогах республики сохранится снежный накат и гололедица. Температура воздуха составит 0…-5 градусов Цельсия. Днём в среду ожидается до +1…+6. В северных районах пройдёт небольшой мокрый снег. В ночь на 28 октября этот вид осадков выпадет на большей части территории республики.

Утром и днём в четверг снег перейдёт в дождь. На этот день прогнозируются наиболее существенный объём выпадения осадков. Днём воздух прогреется до +1…+6 градусов. 

В ночь на 29 октября ожидается снег и дождь. Днём без существенных осадков. Ожидается резкое похолодание до 0…-5 градусов на протяжении суток. 

По предварительному прогнозу, в выходные температура воздуха вновь повысится.

15:40, 26 октября, 2021
Юрий Абашев
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
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