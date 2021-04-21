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В Удмуртии заблокируют сайты, предлагавшие схемы заработка на обманутых дольщиках

11:43, 21 апреля, 2021
Дарья Саушина
В Удмуртии заблокируют сайты, предлагавшие схемы заработка на обманутых дольщиках
11:43, 21 апреля, 2021
Дарья Саушина
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#обманутые дольщики\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#интернет
Фото: vk.com (Ярослав Семенов)
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На ресурсах была опубликована информация, побуждающая намеренно стать обманутым дольщиком.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ограничат доступ к трем сайтам, побуждавшим пользователей намеренно стать обманутыми дольщиками. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, на страницах была размещена информация о преимуществах такого статуса. Кроме того, ресурсы содержали данные о незаконных способах привлечения средств участников долевого строительства.

Собранные сведения передали в суд, который признал их запрещенными к распространению на территории России. Решения суда направили в Роскомнадзор для блокировки сайтов.

Как рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, если в 2019 году в республике насчитывалось 690 обманутых дольщиков, то к концу лета этого года их останется менее 200. Это люди, вложившиеся в 8 объектов в Ижевске и Завьяловском районе.

Не все дома возможно достроить. В этих случаях совместно с муниципальной властью прорабатывается вопрос выделения участков для конкурсов. А дольщики ЖК «Акварель» на улице Автономной в Ижевске получат денежные выплаты за своё так и не построенное жилье.

11:43, 21 апреля, 2021
Дарья Саушина
261
0
#обманутые дольщики\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#интернет