98% населения Удмуртии имеет доступ к 4G интернету

Ижевск. Удмуртия. На конец января 2024 года в Удмуртии 98% населения обеспечены высокоскоростным 4G интернетом. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

Голосовой связью 2G обеспечено 99,6% населения. 4G пока дошёл не до всех, так как вышки для мобильного интернета устанавливают лишь в населённых пунктах с населением более 100 человек, отмечает министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

Кроме того, 604 населённых пункта (30,7%) республики имеют доступ к оптоволоконной связи. В сравнении с 2017 годом рост покрытия составил более 20%.