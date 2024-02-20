Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

98% населения Удмуртии имеет доступ к 4G интернету

11:10, 20 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
98% населения Удмуртии имеет доступ к 4G интернету
11:10, 20 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
154
0
#сотовая связь\n#Удмуртия\n#интернет
Фото: arzik2
154
0

Более 600 населённых пунктов имеют доступ к оптоволоконной связи.

Ижевск. Удмуртия. На конец января 2024 года в Удмуртии 98% населения обеспечены высокоскоростным 4G интернетом. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

Голосовой связью 2G обеспечено 99,6% населения. 4G пока дошёл не до всех, так как вышки для мобильного интернета устанавливают лишь в населённых пунктах с населением более 100 человек, отмечает министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

Кроме того, 604 населённых пункта (30,7%) республики имеют доступ к оптоволоконной связи. В сравнении с 2017 годом рост покрытия составил более 20%. 

11:10, 20 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
154
0
#сотовая связь\n#Удмуртия\n#интернет