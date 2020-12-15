Итоги дня: дефицитный бюджет Удмуртии и отмена массовых новогодних гуляний в Ижевске

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 15 декабря, в Удмуртии выявили 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки скончались 4 пациента с подтвержденным коронавирусом: женщинам было 82 года и 90 лет, мужчинам – 53 года и 76 лет. Врачи выписали 185 выздоровевших.
Казна:
Бюджет Удмуртии на 2021 год приняли с дефицитом в 230,9 млн рублей. Доходы бюджета планируются на уровне 76,4 млрд рублей, расходы - 76,7 млрд рублей.
Новый адрес:
Стоматологическая «неотложка» в Ижевске сменила адрес. Теперь оказывать помощь взрослым жителям Ижевска будут по адресу: улица Коммунаров, 231.
Не пей:
Удмуртия вошла в список регионов, где ситуация с алкоголем хуже всего в России. Эксперты назвали неблагополучными также Республику Коми, Чукотку, Сахалинскую и Магаданскую области.
Новый год:
Власти Ижевска приняли решение отказаться от массовых гуляний в новогодние праздники. При этом миксом спортивных активностей наполнятся дворы, парки и скверы столицы.