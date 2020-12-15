Удмуртию назвали одним из самых пьющих регионов

В число неблагополучных регионов попали также Республика Коми, Чукотка, Сахалинская и Магаданская области.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в список регионов, где ситуация с алкоголем хуже всего в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование проекта «Трезвая Россия».
Наравне с Удмуртией эксперты назвали неблагополучными Республику Коми, Чукотку, Сахалинскую и Магаданскую области.
Самыми «трезвыми» оказались республики Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Чечня. Москва заняла 13 место, а Санкт-Петербург — 16.
Рейтинг составлялся на основе шести показателей: число умерших от отравления алкоголем, численность состоящих на учёте с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз», а также число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, объём проданного алкоголя по региону, правонарушения в сфере незаконного производства и оборота алкоголя и уровень ограничений на продажу спиртных напитков по региону.
С мая по июль 2019 года в 65 регионах «Трезвая Россия» опросила 120 тыс. человек в возрасте от 18 до 23 лет. 69% респондентов признались, что «дружат» с алкоголем, 53% потребляют его систематически, раз в неделю.