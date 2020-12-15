Удмуртию назвали одним из самых пьющих регионов

В число неблагополучных регионов попали также Республика Коми, Чукотка, Сахалинская и Магаданская области.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в список регионов, где ситуация с алкоголем хуже всего в России . Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование проекта «Трезвая Россия».

Наравне с Удмуртией эксперты назвали неблагополучными Республику Коми, Чукотку, Сахалинскую и Магаданскую области.

Самыми «трезвыми» оказались республики Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Чечня. Москва заняла 13 место, а Санкт-Петербург — 16.

Рейтинг составлялся на основе шести показателей: число умерших от отравления алкоголем, численность состоящих на учёте с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз», а также число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, объём проданного алкоголя по региону, правонарушения в сфере незаконного производства и оборота алкоголя и уровень ограничений на продажу спиртных напитков по региону.