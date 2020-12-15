Коронавирусная статистика в Удмуртии: за сутки выявили 208 заболевших, 4 пациента скончались

На лечении остаются 3 308 человек.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 15 декабря, в Удмуртии выявили 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в группе регионального оперштаба в соцсети «Вконтакте».

В числе заболевших – 70 жителей Ижевска. Также диагноз подтвердился у 16 жителей Каракулинского района, 14 жителей Увинского района, 13 жителей Сарапула, 11 жителей Игринского района, 10 жителей Завьяловского района, 10 жителей Глазовского района, 9 жителей Воткинска, 9 жителей Шарканского района, 9 жителей Кизнерского района, 7 жителей Селтинского района, 6 жителей Сюмсинского района, 6 жителей Дебесского района, 5 жителей Глазова, 5 жителей Юкаменского района. По два случая выявили в Можге и Воткинском районе, по одному – в Алнашском, Вавожском, Можгинском и Ярском районах.

За минувшие сутки скончались 4 пациента с подтвержденным коронавирусом: женщинам было 82 года и 90 лет, мужчинам – 53 года и 76 лет. Общее число скончавшихся с начала пандемии выросло до 273.

Врачи выписали 185 выздоровевших. На лечении остаются 3 308 человек.