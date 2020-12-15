Бюджет Удмуртии на 2021 год приняли с дефицитом в 230,9 млн рублей

Доходы бюджета планируются на уровне 76,4 млрд рублей, расходы - 76,7 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртской Республики приняли бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, ко второму чтению к главному финансовому документу поступило 549 поправок.

После принятия в окончательном чтении закона о федеральном бюджете на ближайшую трёхлетку, были уточнены суммы безвозмездных поступлений из казны государства. Кроме того, уточнены суммы налоговых поступлений и отчислений от акцизов.

В частности, Удмуртской Республике дополнительно предусмотрено 10,012 млрд рублей, из которых 3,7 млрд рублей – это дотации. Общий объем безвозмездных поступлений с учётом предлагаемых поправок составит 24,5 млрд рублей. Ожидаемые налоговые и неналоговые доходы составят 51,967 млрд рублей. Расходную часть бюджета на 2021 год увеличили на 10,771 млрд рублей до 76,7 млрд рублей.

Таким образом, с учётом принятых поправок бюджет на 2021 год принят с параметрами: доходы - 76,4 млрд рублей, расходы - 76,7 млрд рублей, дефицит - 230,9 млн рублей.

Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Госсовета Удмуртии Юрий Тюрин отметил, что в бюджете сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу. Предстоит серьёзная работа по сохранению и увеличению доходной базы и выполнению всех обязательств перед жителями республики.