В Ижевске отказались от массовых гуляний в Новый год

Власти учли непростую эпидемиологическую ситуацию.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска приняли решение отказаться от массовых гуляний в новогодние праздники. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

«Новогодняя кампания в Ижевске в этом году пройдёт под девизом «Праздник для каждого». К сожалению, большие массовые гуляния не состоятся из-за непростой эпидемиологической ситуации», – отметил градоначальник.

При этом миксом спортивных активностей наполнятся дворы, парки и скверы Ижевска. «Ижевское снегоборье» продлится с 21 декабря по 8 января. Все желающие смогут сыграть в популярные дворовые игры: сказочный футбол, выборы Деда Мороза, новогодний триатлон, снежную эстафету, хоккей, пионербол в варежках, рождественские гонки на тюбингах и многое другое.

Кроме того, горожане могут соорудить елку во дворе, украсить свои окна новогодней атрибутикой, вместе с соседями записать видеопоздравление и выложить его в соцсети. 19 декабря стартует общегородской конкурс на самый новогодний двор в рамках фестиваля «Чиберисто».

С 21 декабря в клубах и центрах по месту жительства откроются новогодние мастерские Деда Мороза . Гости смогут изготовить игрушки своими руками и зарядиться новогодним настроением.

Также горожан ждут катки и ледовый городок на Центральной площади Ижевска . Напомним, в этом году тематикой городка станут 7 чудес света. На верхней площадке появятся 7 ледяных арок, символизирующих Любовь, Веру, Надежду, Дружбу, Гармонию, Счастье, Радость. Там же установят две ледяные горки и трехметровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Главная городская ёлка засияет уже 19 декабря. На ней растянут 140-метровую гирлянду и повесят 130 шаров.