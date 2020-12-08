Гибель женщины на реке в Удмуртии, продление запрета не мероприятия в российских школах и продолжение «Крёстного отца»: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.





Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем морозный вторник с подборки новостей.

Гибель женщины

В Глазове на реке Чепца погибла женщина. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Водолазы провели операцию по подъёму тела погибшей со дна реки. Причины трагедии ещё предстоит выяснить.

Запрет на мероприятия

Роспотребнадзор продлил запрет на проведение массовых мероприятий в школах до 1 января 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на постановление главы ведомства Анны Поповой.

Работа образовательных учреждений должна выстраиваться так, чтобы минимизировать контакты детей. За каждым классом должен быть закреплён свой кабинет.

Сближение с НАТО

Российский истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёты-разведчики Франции и США. Об этом сообщает RT

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — сообщает Национальный центр управления обороной России.

Российский пилот сопроводил два самолёта разведчика ВВС США и один французский самолёт-разведчик над акваторией Чёрного моря.

Продолжение саги

Студия Paramount строит планы на съёмки четвертой части криминальной саги «Крестный отец». Об этом сообщает телеканал «МИР 24»

Слова о продолжении прозвучали во время анонса режиссерской версии «Крестного отца 3», которая должна выйти в декабре 2020 года.

Выход следующей части возможен только при выполнении двух условий – наличие хорошего сценария и нового режиссера, так как Фрэнсис Форд Коппола отказался от работы над продолжениями легендарной серии после смерти главного вдохновителя, сценариста и автора книги Марио Пьюзо.