Ижевск. Удмуртия. Закрытый показ фильма «Три истории семьи Широбоковых» прошел в Ижевске 4 апреля. На нем присутствовали актеры, их родственники, а также все, кто принимал участие в создании картины.

«Перед тем, как отправляться на прокатное удостоверение, мы еще внесем изменения. Небольшие, но внесем. Например, в одном месте я уже знаю, где нужно добавить кадр часов, чтобы показать переход одного дня в другой», – отметил режиссер кинокартины Дмитрий Могучев.

Сам фильм длится 1 час. Он разделен на три короткометражки, в которых рассказывается о разных поколениях одной семьи. Связующим звеном между всеми героями остается удмуртская традиционная кукла, которую передает бабушка внучке. Во второй и третьей историях героини, ставшие мами, передают куклу своим дочерям.

Фильм снимала та же команда, что и картину «Ограбление по-удмуртски» (16+). Однако к уже профессиональным актерам присоединились юные артисты из ижевской киношколы Starway («Старвэй»).

Съемки фильма проходили в Ижевске и длились шесть дней. Для сравнения, «Ограбление по-удмуртски» снимали две недели.

«Фильм интересен для всех сидящих в этом зале. И когда «вчера» соединяется с «сегодня» и даже «завтра», <…> когда мы через небольшие сюжеты, небольшие фильмы наблюдаем за этим, это цепляет каждого», – поделился впечатлениями министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Также он отметил работу режиссера с актерами. По словам министра, игра детей ничем не отличалась от игры уже опытных актеров из труппы Национального театра Удмуртии, что стало большой заслугой режиссера Дмитрия Могучева.

Вскоре после внесения правок фильм пройдет регистрацию в министерстве культуры, где ему будет присвоено возрастное ограничение. После этого фильм начнут показывать в кинотеатрах Удмуртии. Однако команда проекта надеется получить и разрешение на всероссийский прокат.