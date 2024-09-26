Пять пенитенциарных учреждений из Удмуртии направили киноработы на фестиваль «Надежда»

Ижевск. Удмуртия. Пять пенитенциарных учреждений из Удмуртии направили работы на Всероссийский фестиваль кинолент «Надежда» (18+), созданных в местах лишения свободы. Об этом сообщает Аппарат уполномоченного по правам человека в УР.

Сам кинофестиваль проходит в Челябинске. На протяжении 11 лет его участниками становятся осуждённые из исправительных учреждений со всех уголков России. Основная миссия «Надежды» — помочь в обретении нового смысла жизни тем, кто однажды оступился и преступил закон, а также показать через работы участников, что и в местах лишения свободы есть место стремлению встать на путь исправления и начать жизнь с чистого листа — этому посвящены и большинство киноработ авторов.

В этом году участие в фестивале также принимает омбудсмен из Удмуртии Виктор Кушко.