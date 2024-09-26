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Пять пенитенциарных учреждений из Удмуртии направили киноработы на фестиваль «Надежда»

10:20, 26 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Пять пенитенциарных учреждений из Удмуртии направили киноработы на фестиваль «Надежда»
10:20, 26 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
58
0
#Удмуртия\n#заключенные\n#кино
Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в УР
58
0

Он проходит уже 11 лет в Челябинске.

Ижевск. Удмуртия. Пять пенитенциарных учреждений из Удмуртии направили работы на Всероссийский фестиваль кинолент «Надежда» (18+), созданных в местах лишения свободы. Об этом сообщает Аппарат уполномоченного по правам человека в УР.

Сам кинофестиваль проходит в Челябинске. На протяжении 11 лет его участниками становятся осуждённые из исправительных учреждений со всех уголков России. Основная миссия «Надежды» — помочь в обретении нового смысла жизни тем, кто однажды оступился и преступил закон, а также показать через работы участников, что и в местах лишения свободы есть место стремлению встать на путь исправления и начать жизнь с чистого листа — этому посвящены и большинство киноработ авторов.

В этом году участие в фестивале также принимает омбудсмен из Удмуртии Виктор Кушко.

10:20, 26 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
58
0
#Удмуртия\n#заключенные\n#кино