Ижевск. Удмуртия. Уроженец Удмуртии и выпускник журфака УдГУ, режиссёр Александр Амиров представил в Ижевске свой новый фильм «Царевна-лягушка» (6+). Всероссийская премьера состоится 6 марта, а накануне режиссёр устроил на малой родине предпремьерный показ и пообщался со зрителями и прессой.

Напомним, три года назад Александр Амиров уже устраивал в родном для него городе подобный показ. Тогда ижевским зрителям накануне официальной премьеры он представил фильм в жанре «бурятского нуара» под названием «Решала: Брат» (18+).

«Царевна-лягушка» современная семейная комедия по классическому сюжету, помещённому в реалии современной России. Потому зал был полон юных зрителей, на которых и ориентирован фильм. От них поступило режиссёру и большинство вопросов.

Так, Александр Амиров рассказал, что съёмки проходили в Воронцовском парке в Москве и парке «Сказка»; загородные «дворцы» Кащея и семьи Царевичей снимали в Подмосковье. Темницу снимали в Ленинских горках. Съёмки прошли достаточно быстро: с начала августа до конца сентября.

«Актёров подбирали по таланту в первую очередь, конечно же. Выбирали тех, кто классно играет и классно двигается. Это талантливые люди, которые стали звездами не просто так, а благодаря своему таланту, обаянию. Мне кажется, у нас получился хороший ансамбль», — рассказал режиссёр.

В главных ролях: Виктор Логинов и Светлана Пермякова, Александр Метёлкин и Валентина Ляпина. Кащея Бессмертного сыграл Никита Кологривый.

Сам фильм, снятый в жанре современной сказки, изобилует отсылками (пасхалками), как на зарубежные кинохиты, так и на отечественные. Так в игре Кологривого легко узнать оммаж персонажу Кащея в исполнении Александра Филиппенко в фильме 1982 года «Там, на неведомых дорожках…» (6+).

«Пасхалки — приветы мастерам кино и известным кинопроизведениям. Это удивительная вещь, когда делается фильм, то каждый участник съёмочной группы что-то сам добавляет. Это, наверное, самый кайф классной атмосферы, доброжелательной на площадке. Это такой сотворческий процесс, когда разные люди могут что-то привносить», — сказал Александр Амиров.

Он признался, что ему повезло с актёрами, «они очень лихо всё делали и делали больше, чем я ожидал, и очень много придумывали».

«Какие-то эти тонкие вещи, которые актёры сами придумывают… Эти бриллианты просто не надо запрещать рассыпать. Вот и вся радость. Это на самом деле радость, когда сказку, комедию снимать кайфово и приятно, потому что все готовы чудить, по-хорошему чудить, и все получают удовольствие от этого», — подытожил режиссёр.