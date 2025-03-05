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В Воткинске третий раз пройдёт Всероссийский кинофестиваль молодёжного патриотического кино «ZOV»

11:28, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинске третий раз пройдёт Всероссийский кинофестиваль молодёжного патриотического кино «ZOV»
11:28, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#кино\n#патриотизм
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Кинокартины будут оценивать местные школьники.

Воткинск. Удмуртия. В марте в Воткинске проведут третий Всероссийский кинофестиваль молодежного патриотического кино «ZOV» (6+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

В этом сезоне на конкурс молодых кинематографистов прислали рекордное количество заявок — более 250 кинокартин, снятых в разных уголках России. Авторы создали своё отечественное кино, которое рассказывает о величии России, её красоте, истории и местных жителях.

В программу кинофестиваля вошли лишь 47 кинокартин. С 17 по 19 марта их покажут в кинозале Дома культуры на улице Кирова в Воткинске. Зрители увидят не только документальные фильмы и короткометражки, но и мультики, музыкальные фильмы, фильмы о достопримечательностях, а также социальные и художественные кинокартины. Посмотреть работы участников сможет каждый желающий. 

Оценивать работы будут ученики 7, 8 и 9 классов из школ Воткинска.

Отметим, что Воткинск стал первым местом проведения данного фестиваля. Планируется, что далее он расширит свою географию. 

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11:28, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#кино\n#патриотизм