Воткинск. Удмуртия. В марте в Воткинске проведут третий Всероссийский кинофестиваль молодежного патриотического кино «ZOV» (6+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этом сезоне на конкурс молодых кинематографистов прислали рекордное количество заявок — более 250 кинокартин, снятых в разных уголках России. Авторы создали своё отечественное кино, которое рассказывает о величии России, её красоте, истории и местных жителях.

В программу кинофестиваля вошли лишь 47 кинокартин. С 17 по 19 марта их покажут в кинозале Дома культуры на улице Кирова в Воткинске. Зрители увидят не только документальные фильмы и короткометражки, но и мультики, музыкальные фильмы, фильмы о достопримечательностях, а также социальные и художественные кинокартины. Посмотреть работы участников сможет каждый желающий.

Оценивать работы будут ученики 7, 8 и 9 классов из школ Воткинска.

Отметим, что Воткинск стал первым местом проведения данного фестиваля. Планируется, что далее он расширит свою географию.