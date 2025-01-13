В Ижевске покажут короткометражки фестиваля «Дни короткометражного кино»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится показ короткометражных фильмов, которые участвовали в одиннадцатом Международном фестивале «Дни короткометражного кино» (6+). Об этом сообщается в группе центра Русской культуры «Русский дом» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль прошёл в Москве с 14 по 21 декабря. На участие в конкурсе прислали 631 заявку из России, Италии, Мексики, Китая, Германии, Испании, Франции и других стран. В результате в шорт-лист фестиваля попали 12 игровых, 10 документальных, 7 анимационных и 5 премьерных нейросетевых фильмов из России, Беларуси, Ирана, Кыргызстана, Латвии, Эквадора и Франции.

Теперь эти кинокартины покажут на тысячах площадок России и зарубежья. В Ижевске короткометражки можно будет увидеть в ЦРК «Русский дом» с 22 по 25 января.

22 января с 10:00 начнётся программа «Суздальфест часть 1». Зрителям включат короткометражные фильмы: «Как коза избушку построила», «Аквапарк», «Большой поход», «Ответный удар», «Первая космическая» и «Приготовишки». Все кинокартины 6+

23 января с 12:00 включает программу «Суздальфест часть 2». Все желающие смогут увидеть короткометражки: «Необыкновенная история одного льва», «Отчего вода в море солёная», «Станция Пупсянция», «Большая, в погоне за брызгами», «Загадочная планета», «Космос», «Не включайте свет, сладких снов». Возрастной ценз фильмов 6+

24 января с 12:00 запустят программу киностудии Горького: «(Не)скучный Новый Год», «Пятничный плов», «На грани», «Маска», «Солнце и луна», «Ветер гор». Возраст 6+

25 января с 14:00 стартует показ нейросетевых короткометражных фильмов: «Шепот во тьме», «Без лица», «Демоническая красота», «Мы земляне», «Любовник леди Гриб». Возрастной ценз 12+

Вход на показ короткометражек свободный. Организованным группам лучше оформлять заявку по телефону 45-75-66.