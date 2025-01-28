В парке Космонавтов в Ижевске вновь пройдёт конкурс снежных фигур

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут XVIII открытый конкурс снежных фигур «Белый фестиваль – 2025» (0+). Об этом сообщается в группе Центра Русской культуры «Русский дом» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоится 15 февраля в парке Космонавтов. В этот раз участники будут лепить снежные фигуры на тему «Патриотическое кино», которая приурочена к 55-летию кинотеатра «Ударник».

Прислать заявку на участие можно до 12 февраля. Команда должна состоять от 2 до 5 человек. Также они могут посоревноваться в конкурсе видеопрезентаций снежных фигур.