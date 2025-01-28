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В парке Космонавтов в Ижевске вновь пройдёт конкурс снежных фигур

12:50, 28 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В парке Космонавтов в Ижевске вновь пройдёт конкурс снежных фигур
12:50, 28 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс\n#кино\n#снег
Источник фото: vk.com/russki_dom
82
0

В этот раз участники слепят скульптуры, связанные с патриотическим кино.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут XVIII открытый конкурс снежных фигур «Белый фестиваль – 2025» (0+). Об этом сообщается в группе Центра Русской культуры «Русский дом» в соцсети «ВКонтакте». 

Мероприятие состоится 15 февраля в парке Космонавтов. В этот раз участники будут лепить снежные фигуры на тему «Патриотическое кино», которая приурочена к 55-летию кинотеатра «Ударник». 

Прислать заявку на участие можно до 12 февраля. Команда должна состоять от 2 до 5 человек. Также они могут посоревноваться в конкурсе видеопрезентаций снежных фигур. 

12:50, 28 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс\n#кино\n#снег