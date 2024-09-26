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В Ижевске пройдёт открытый показ удмуртского фильма «Кин кызьы узырме, или Ограбление по-удмуртски»

11:40, 26 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске пройдёт открытый показ удмуртского фильма «Кин кызьы узырме, или Ограбление по-удмуртски»
11:40, 26 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кино\n#удмуртское кино
Фото: vk.com/udmurtfilm
118
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После сеанса состоится беседа зрителей с режиссёром фильма.

Ижевск. Удмуртия. 27 сентября в Ижевске пройдёт открытый показ удмуртского фильма «Кин кызьы узырме, или Ограбление по-удмуртски», сообщили создатели картины.

Сеанс пройдёт в Молодёжном центре на улице Софьи Ковалевской, 8 в Ижевске. Вход свободный по предварительной регистрации. Показ комедийного триллера в удмуртских реалиях начнётся в 17:00. После зрителям покажут тизеры новых удмуртских проектов, также пройдёт открытый диалог с режиссёром Дмитрием Могучевым.

Напомним, премьера фильма «Кин кызьы узырме, или Ограбление по-удмуртски» прошла в феврале 2024 года. Работа произвела успех у аудитории.

11:40, 26 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кино\n#удмуртское кино