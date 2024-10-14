При съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти пострадали 23 человека

Луга. Ленинградская область. 23 человека получили травмы под Лугой Ленинградской области при съемках фильма «Василий Теркин». Причиной послужило обрушение декорации, передает телеканал «360 градусов».

Инцидент произошел в последний съемочный день. Сломался деревянный помост, установленный рядом со старым поездом. Ушибы и ссадины получили 22 человека, а у одной женщины диагностировали переломы костей голени, ее доставили в больницу.

Картину «Василий Теркин» снимает режиссер Карен Геворкян, он присутствовал на месте происшествия.