При съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти пострадали 23 человека

У одной женщины выявили переломы голени.
Луга. Ленинградская область. 23 человека получили травмы под Лугой Ленинградской области при съемках фильма «Василий Теркин». Причиной послужило обрушение декорации, передает телеканал «360 градусов».
Инцидент произошел в последний съемочный день. Сломался деревянный помост, установленный рядом со старым поездом. Ушибы и ссадины получили 22 человека, а у одной женщины диагностировали переломы костей голени, ее доставили в больницу.
Картину «Василий Теркин» снимает режиссер Карен Геворкян, он присутствовал на месте происшествия.