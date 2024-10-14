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При съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти пострадали 23 человека

09:56, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти пострадали 23 человека
09:56, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
34
0
#Ленинградская область\n#кино\n#фильмы\n#пострадавшие\n#травмы\n#происшествие\n#обрушение
Фото: pxhere.com
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У одной женщины выявили переломы голени.

Луга. Ленинградская область. 23 человека получили травмы под Лугой Ленинградской области при съемках фильма «Василий Теркин». Причиной послужило обрушение декорации, передает телеканал «360 градусов».

Инцидент произошел в последний съемочный день. Сломался деревянный помост, установленный рядом со старым поездом. Ушибы и ссадины получили 22 человека, а у одной женщины диагностировали переломы костей голени, ее доставили в больницу. 

Картину «Василий Теркин» снимает режиссер Карен Геворкян, он присутствовал на месте происшествия.

09:56, 14 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
34
0
#Ленинградская область\n#кино\n#фильмы\n#пострадавшие\n#травмы\n#происшествие\n#обрушение