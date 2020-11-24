Жители Удмуртии стали меньше тратить на алкоголь

Наибольшей популярностью среди населения пользуется пиво.

Ижевск. Удмуртия. За 9 месяцев 2020 года жители Удмуртии потратили на алкоголь 14,1 млрд рублей, что составляет 99% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Наибольшей популярностью среди населения пользуется пиво и пивные напитки. С января по сентябрь в Удмуртии их продано 11291 тыс. дкл. В свою очередь водки – 934 тыс. дкл, коньяка – 74 тыс. дкл, вина – 333 тыс. дкл.

В среднем за месяц на одного жителя пришлось 1046 рублей, потраченных на алкоголь. Для сравнения, на покупку мяса каждым жителем было потрачено 922 рубля в месяц, хлеба – 497 рублей, молочных продуктов – 448 рублей, лекарств – 331 рубль.

В общем объеме оборота розничной торговли на долю алкоголя приходится 8,2%.