Итоги дня: новый глава Сарапула, «удаленка» депутатов Гордумы Ижевска и планы по ковидным ограничениям

Обзор самых интересных новостей дня.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 19 ноября, в Удмуртии зарегистрировали еще 151 случай заражения коронавирусом. Одна пациентка скончалась, 158 в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. За сутки домой выписали 103 человека.

Новый глава:

В Сарапуле депутаты Гордумы путем тайного голосования выбрали нового главу. Им стал первый замглавы администрации города Виктор Шестаков.

Без ограничений:

Власти Удмуртии не планируют вводить новые ограничения, связанные с коронавирусом. По словам главы региона, меры могут повлечь ряд проблем.

Удаленка:

Сессии депутатов Гордумы Ижевска могут перевести в дистанционный режим. Комиссии будут проводить заседания в форме видеоконференцсвязи.

Прививки:

С 19 по 21 ноября в передвижных комплексах жителям будут ставить прививки от гриппа. Мобильные пункты развернут в Ижевске, Можге, Глазове и Воткинске.