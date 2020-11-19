Вакцинация от гриппа в Удмуртии пройдет в передвижных комплексах

Мобильные пункты развернут в Ижевске, Можге, Глазове и в Воткинске.

Ижевск. Удмуртия. Выездная вакцинация против гриппа пройдет в городах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Мобильные пункты развернут в Ижевске, Можге, Глазове и в Воткинске с 19 по 21 ноября.

В Ижевске передвижной комплекс расположится между ГКБ №2 и Центральной площадью (за Доской почета):

— 19 и 20 ноября с 10:00 до 19:00;



— 21 ноября с 10:00 до 16:00.



В Воткинске вакцинация пройдет:



— 19 ноября на улице Серова, 23 у кинотеатра «Октябрь» с 14:00 до 17:00;



— 20 ноября на улице Марата, 29 у ТЦ «БУМ» с 14:00 до 17:00;



— 21 ноября на улице Школьной, 1 у ТЦ «Космос» с 09:00 до 13:00;



В Глазове передвижной медицинский комплекс будет работать:

— 19 ноября с 13:00 до 19:00 часов в районе птицефабрики;



— 20 ноября с 13.00 до 19.00 часов на площади Свободы;

— 21 ноября с 10.00 до 16.00 часов на площади Свободы.

В Можге врачи будут ждать на площади у администрации города с 19 по 21 ноября с 10:00 до 15:00.

Отметим, что по состоянию на 18 ноября против гриппа привито более 434 тыс. жителей Удмуртии.

UPD: В Ижевске 21 ноября развернут еще один пункт вакцинации. Он расположится у ТЦ «Молл Матрица» (улица Баранова, 87). Врачи будут работать с 10:00 до 14:00. Информацию сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики