Депутатов Гордумы Ижевска могут перевести на удаленку

В режиме видеоконференцсвязи могут начать проводить заседания комиссии и сессии.

Ижевск. Удмуртия. Сессии Гордумы Ижевска могут начать проводить дистанционно. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, этот вопрос обсуждался на заседании одной из постоянных комиссий.

Муниципальные парламентарии планируют обновить регламент работы. Так, предполагается включить в него возможность проведения заседаний постоянных комиссий, президиума, фракций и сессий Гордумы в режиме видеоконференцсвязи. Кроме того, ожидается расширение полномочий спикера муниципального парламента.

Эти вопросы вынесут на очередную третью сессию. Она пройдет 26 ноября. Ожидается, что в этот день депутаты также выберут главу Ижевска.