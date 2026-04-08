Игра. Удмуртия. В Игринском районе началась экстренная вакцинация от гепатита А. Бригады районной больницы будут вакцинировать жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и по возможности впускать медицинских работников в дома для проведения процедуры. Это необходимо, чтобы не допустить распространения инфекции в период паводка.

Напомним, ранее в Игре был введён режим повышенной готовности из-за половодья.