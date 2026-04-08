Жителям подтопленных территорий в Игре экстренно ставят прививки от гепатита А

15:44, 08 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителям подтопленных территорий в Игре экстренно ставят прививки от гепатита А
15:44, 08 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Игра\n#Удмуртия\n#вакцинация
Источник фото: ИА «Сусанин»
78
0

Обходы уже начались.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе началась экстренная вакцинация от гепатита А. Бригады районной больницы будут вакцинировать жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и по возможности впускать медицинских работников в дома для проведения процедуры. Это необходимо, чтобы не допустить распространения инфекции в период паводка.

Напомним, ранее в Игре был введён режим повышенной готовности из-за половодья

15:44, 08 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Игра\n#Удмуртия\n#вакцинация