Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года в Удмуртии прививки против клещевого вирусного энцефалита поставили 7512 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

В числе прошедших вакцинацию 815 детей.

Отметим, что при клещевом энцефалите у человека начинается лихорадка и поражаются различные отделы нервной системы. Тяжёлые формы заболевания могут привести к летальным исходам и инвалидности. Чтобы уберечь себя, нужна вакцинация: первые две прививки лучше поставить в осенне-весенний период, и через 5-12 месяцев нужно поставить последнюю, третью прививку. После этого один раз в три года следует проходить ревакцинацию.

Сезон активности клещей в Удмуртии обычно стартует в апреле, когда устанавливается положительная температура воздуха и появляются первые проталины.

