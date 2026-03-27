Более 7 тысяч жителей Удмуртии привились от клещевого энцефалита с начала 2026 года

13:45, 27 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#клещевой энцефалит\n#вакцинация
Источник фото: ИА «Сусанин»
Большинство из них — взрослые.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года в Удмуртии прививки против клещевого вирусного энцефалита поставили 7512 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

В числе прошедших вакцинацию 815 детей.

Отметим, что при клещевом энцефалите у человека начинается лихорадка и поражаются различные отделы нервной системы. Тяжёлые формы заболевания могут привести к летальным исходам и инвалидности. Чтобы уберечь себя, нужна вакцинация: первые две прививки лучше поставить в осенне-весенний период, и через 5-12 месяцев нужно поставить последнюю, третью прививку. После этого один раз в три года следует проходить ревакцинацию.

Сезон активности клещей в Удмуртии обычно стартует в апреле, когда устанавливается положительная температура воздуха и появляются первые проталины.

Напомним, что в Ижевске ищут подрядчика для обработки городских кладбищ от клещей и грызунов. 

