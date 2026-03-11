Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартует месячник бесплатной выездной вакцинации собак и кошек против бешенства (12+). Об этом сообщает Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных. Специалисты напоминают, что вакцинация важна по следующим причинам:

- Защита питомца: вакцинация формирует стойкий иммунитет против бешенства.

- Безопасность семьи: оберегает вас и ваших близких от возможного заражения.

- Закон: ежегодная вакцинация против бешенства является обязательной по законодательству РФ.

- Удобство: Ветеринары приезжают сами. Не нужно тратить время на поездку в клинику.

Вакцинация начнётся 14 марта и будет проходить по выходным. Подробное расписание разместили в соцсетях госорганизации.