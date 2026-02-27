Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Уве у домашней кошки выявили бешенство

12:00, 27 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Уве у домашней кошки выявили бешенство
12:00, 27 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
353
0
#Ува\n#Удмуртия\n#ветеринары\n#бешенство\n#кошки\n#вакцинация
Источник фото: ИА «Сусанин»
353
0

Теперь в посёлке проведут бесплатную вакцинацию других домашних питомцев.

Ува. Удмуртия. Случай бешенства зафиксировали в Уве. Об этом сообщает Увинская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных.

Бешенство обнаружили у домашней кошки, которая живёт в районе «Черемушки».

Чтобы не допустить распространения заболевания, Государственная ветеринарная служба проведет бесплатную выездную вакцинацию от бешенства. 27 февраля владельцев с их животными будут принимать с 15:00 в квартале «Черемушки». Также вакцинировать домашнего питомца можно будет 28 февраля с 09:00 до 14:00 на улице Максима Горького, 19. 18+ 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:00, 27 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
353
0
#Ува\n#Удмуртия\n#ветеринары\n#бешенство\n#кошки\n#вакцинация