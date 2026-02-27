Ува. Удмуртия. Случай бешенства зафиксировали в Уве. Об этом сообщает Увинская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных.

Бешенство обнаружили у домашней кошки, которая живёт в районе «Черемушки».

Чтобы не допустить распространения заболевания, Государственная ветеринарная служба проведет бесплатную выездную вакцинацию от бешенства. 27 февраля владельцев с их животными будут принимать с 15:00 в квартале «Черемушки». Также вакцинировать домашнего питомца можно будет 28 февраля с 09:00 до 14:00 на улице Максима Горького, 19. 18+