За него проголосовало большинство депутатов Гордумы.

Сарапул. Удмуртия. Главой Сарапула стал Виктор Шестаков. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе города.

Напомним, на пост претендовал также Александр Сахаров – директор лицея №18 Сарапула.

В четверг, 19 ноября, депутаты Гордумы большинством голосов поддержали кандидатуру Виктора Шестакова - 26 человек, один бюллетень был признан недействительным. Ранее Шестаков был первым заместителем главы администрации Сарапула. Напомним, предыдущий глава города Александр Ессен покинул пост в сентябре по собственному желанию.

20 ноября пройдет конкурс на пост главы Ижевска. На него заявились 7 кандидатов. Отметим, что в Можге главой остался Михаил Трофимов, однако один из депутатов опротестовал итоги выборов.