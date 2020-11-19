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Власти Удмуртии пока не планируют вводить новые коронавирусные ограничения

12:25, 19 ноября, 2020
Анна Торхова
Власти Удмуртии пока не планируют вводить новые коронавирусные ограничения
12:25, 19 ноября, 2020
Анна Торхова
14
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#коронавирус
Фото: arzik2
14
0

По словам главы региона, закрытие границ может повлечь другие проблемы.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии пока не планируют вводить новые ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, пишут «Известия».

По его словам, закрытие границ повлечет множество других проблем. «Если закрыть всю экономику и закрыть границы, у нас будет другая проблема ― доходы населения, способность субъекта обеспечивать лекарствами и так далее. Это вещи взаимосвязанные», ― рассказал глава агентству.

Бречалов подчеркнул, жесткими мерами заставлять людей носить маски ― бесполезно, лучше в данном случае разъяснять населению элементарные меры безопасности.

Напомним, ранее в Удмуртии открыли кинотеатры, но ввели ограничения для отдельных категорий населения.

12:25, 19 ноября, 2020
Анна Торхова
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#коронавирус