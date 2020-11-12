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Итоги дня: развитие домов ремесел в Удмуртии, выпавший из окна малыш и судьба норок

21:00, 12 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Итоги дня: развитие домов ремесел в Удмуртии, выпавший из окна малыш и судьба норок
21:00, 12 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#культура\n#выборы\n#Ижевск\n#Можга\n#животные\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 12 ноября, в Удмуртии выявили еще 139 случаев заражения коронавирусом. Четыре пациента скончались, все они были старше 65 лет.

Развитие дома ремесел:

В Удмуртии предложили перевести дома ремесел в АНО. По мнению вице-премьера Анатолия Строкова, это позволит учреждениям получать гранты. 

Можгинские выборы:

Депутат из Можги опротестовал итоги выборов главы города. Напомним, что этот пост сохранил Михаил Трофимов.

#Я МЫ НОРКИ

В Удмуртии не собираются истреблять норок на фоне ситуации в Европе. Специалисты будут предпринимать все усилия, чтобы сохранить поголовья.

Происшествие в Ленинском:

Двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Ленинском районе Ижевска. Мать малыша отправили к наркологу.

 

21:00, 12 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
511
0
#культура\n#выборы\n#Ижевск\n#Можга\n#животные\n#Удмуртия\n#происшествие