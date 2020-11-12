Итоги дня: развитие домов ремесел в Удмуртии, выпавший из окна малыш и судьба норок

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В четверг, 12 ноября, в Удмуртии выявили еще 139 случаев заражения коронавирусом. Четыре пациента скончались, все они были старше 65 лет.
Развитие дома ремесел:
В Удмуртии предложили перевести дома ремесел в АНО. По мнению вице-премьера Анатолия Строкова, это позволит учреждениям получать гранты.
Можгинские выборы:
Депутат из Можги опротестовал итоги выборов главы города. Напомним, что этот пост сохранил Михаил Трофимов.
#Я МЫ НОРКИ
В Удмуртии не собираются истреблять норок на фоне ситуации в Европе. Специалисты будут предпринимать все усилия, чтобы сохранить поголовья.
Происшествие в Ленинском:
Двухлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Ленинском районе Ижевска. Мать малыша отправили к наркологу.