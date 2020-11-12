139 новых случаев коронавируса и 4 летальных исхода зарегистрировали в Удмуртии

133 человека выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. Еще у 139 жителей Удмуртии подтвердился коронавирус. Об этом по состоянию на утро 12 ноября сообщает региональный оперштаб. Ковид выявили у 65 жителей Ижевска, 10 - Сарапула, 9 - Завьяловского района. По 7 новых случаев зарегистрировано в Увинском, Сюмсинском и Игринском районах, 6 – в Вавожском, по 4 – в Алнашском, Сарапульском, Ярском, Кизнерском районах, 3 – в Можге, по 2 случая – в Глазовском, Дебесском, Селтинском районах, по 1 – в Глазове, а также Кезском и Можгинском районах.

133 человека выздоровели, их выписали.

4 пациента скончались. Женщине было 86 лет, мужчинам - 67, 75 и 70 лет.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 10 630 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 8 676 человек выздоровели, 193 скончались. Состояние заболевших: 933 в удовлетворительном состоянии, 682 - средней степени тяжести, 146 - в тяжелом состоянии.