Депутат из Можги опротестовал итоги выборов главы города

Предварительное судебное заседание назначено на начало декабря.

Можга. Удмуртия. Депутат Гордумы Можги опротестовал итоги выборов главы города. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, заявление народного избранника поступило в районный суд.

В нем мужчина просит признать незаконным проведение голосования депутатов Гордумы по вопросам утверждения итогового протокола счетной комиссии и проведения повторного голосования об избрании градоначальника. Тем самым он хочет добиться признания несостоявшимися выборов главы Можги по результатам конкурса.

Предварительное судебное заседание назначено на 2 декабря.

Напомним, что 3 ноября на сессии Городской думы Можги депутаты выбирали главу муниципального образования. После объявления результатов оказалось, что в ходе голосования были допущены ошибки и некоторые члены Гордумы не смогли правильно заполнить бюллетени. Из-за этого было принято решение провести повторное голосование. В результате пост мэра Можги сохранил Михаил Трофимов.