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Депутат из Можги опротестовал итоги выборов главы города

16:50, 12 ноября, 2020
Дарья Саушина
Депутат из Можги опротестовал итоги выборов главы города
16:50, 12 ноября, 2020
Дарья Саушина
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#Можга\n#власть и чиновники\n#суд
Фото: vk.com/gorodmozhga
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Предварительное судебное заседание назначено на начало декабря.

Можга. Удмуртия. Депутат Гордумы Можги опротестовал итоги выборов главы города. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, заявление народного избранника поступило в районный суд.

В нем мужчина просит признать незаконным проведение голосования депутатов Гордумы по вопросам утверждения итогового протокола счетной комиссии и проведения повторного голосования об избрании градоначальника. Тем самым он хочет добиться признания несостоявшимися выборов главы Можги по результатам конкурса.

Предварительное судебное заседание назначено на 2 декабря.

Напомним, что 3 ноября на сессии Городской думы Можги депутаты выбирали главу муниципального образования. После объявления результатов оказалось, что в ходе голосования были допущены ошибки и некоторые члены Гордумы не смогли правильно заполнить бюллетени. Из-за этого было принято решение провести повторное голосование. В результате пост мэра Можги сохранил Михаил Трофимов.

16:50, 12 ноября, 2020
Дарья Саушина
2
0
#Можга\n#власть и чиновники\n#суд