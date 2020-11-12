19-летнюю беременную мать выпавшего из окна малыша в Ижевске отправили на обследование к наркологу

Мальчика поместили в приют.

Ижевск. Удмуртия. Двухлетний малыш выпал из окна второго этажа многоквартирного дома в Ижевске. Об этом сообщает Управление МВД России по Ижевску.

Трагедия произошла 11 ноября в Ленинском районе. Ребенка в оконном проеме заметила 38-летняя ижевчанка, которая проходила мимо дома. Она попыталась поймать его на лету, но не успела. Женщина укутала мальчика в свою одежду и вызвала «скорую».

В этот момент из подъезда вышла 19-летняя мать ребенка. Известно, что в момент инцидента она выходила в туалет, оставив окно в комнате приоткрытым.

В больнице у ребенка диагностировали ушиб мягких тканей затылочной области.

Молодую маму привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП России («Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). По словам инспекторов, от нее пахло алкоголем, в комнате стояли пустые бутылки из-под алкогольных напитков, а в ходе проверки квартиры сотрудники отметили неблагоприятную обстановку для проживания детей. Кроме того, сама девушка ждет еще одного малыша и находится уже на 9 месяце беременности.

Ребенка у женщины изъяли и поместили в детский приют на время, пока решается вопрос о его возможности жить с мамой. Девушку направили на обследование к наркологу в Республиканский наркодиспансер.

В скором времени будет принято решение о постановке семьи на учет.