В Удмуртии не собираются убивать норок на фоне ситуации в Европе

Ранее там начали массово истреблять животных из-за коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии не собираются убивать норок. Об этом журналистам рассказала министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

На территории региона есть два предприятия по содержанию пушных зверей: в Кизнерском и Можгинском районах. Сейчас там более 100 тыс. голов норок. В хозяйствах уже имеется 86 тыс. шкурок, однако их пока не вводят в продажу из-за низкой закупочной цены.

«У нас ни о каких сокращений поголовья речи идти не может. Мы принимаем все усилия, чтобы сохранить поголовья», — отметила Ольга Абрамова.

Отметим, что ранее случаи заражения коронавирусом у норок начали фиксировать в зарубежных странах. Это коснулось Италии, Испании, Швеции, Нидерландов, Дании, а также США, пишет РБК. В итоге страны Европы начали массово убивать животных. Власти решили избавиться от зверей, так как они могли стать переносчиками инфекции и угрожать здоровью людей, отмечает «Газета.ru».

В Дании решили уничтожить около 17 млн норок, подобные решения приняли власти Нидерландов и Испании, сообщали в «Российской газете» и «Газете.ru». Позже в Дании заявили об ошибочности решения убивать всех норок, пишет РБК. По словам министра по вопросам продовольствия и рыболовства страны Могенса Йенсена, у них не было юридических оснований на убийство животных за пределами ферм, где выявили зараженных норок, а также хозяйств в радиусе 8 км от них.



