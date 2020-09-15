«Дайте спокойно жить моей семье»: экс-глава Удмуртии выступил с последним словом перед оглашением приговора

Суд удалился в совещательную комнату до 12 октября.

Завьялово. Удмуртия. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев выступил с последним словом перед оглашением приговора.

Заседание в Завьяловском районном суде прошло во вторник, 15 сентября.

«Вот уже более трех лет я являюсь обвиняемым, а затем подсудимым по уголовному делу. Для меня эти годы стали периодом разочарований и веры, испытаний и надежд. Пришло время подвести итоги и услышать от суда справедливый вердикт», – начал Соловьев.

Отдельно подсудимый высказался о данных свидетелями показаниях. «Я обращаю ваше внимание, что изначально их показания не свидетельствовали против меня, люди объективно отвечали на поставленные вопросы, пытались правдиво изложить интересующую органы информацию, однако в дальнейшем показания стали носить обвинительный уклон. Стало заметно, что показания ряда свидетелей как бы подстраивались под обвинение. Я не понимал, как свидетели могут обвинить меня в том, что я не совершал <...>. Свидетель Забарский прямо заявил, что вынужден был меня оговорить на предварительном следствии, что денег у него я никогда не брал», – сказал в своем последнем слове бывший глава региона.

Соловьев добавил, что поскольку суд непосредственно видел и слышал показания свидетелей, это вселяет в него «надежду на истинность выводов» в его невиновности.

В своей речи он отметил, что в ходе предварительного следствия постоянно менялась позиция в отношении вменяемых ему нарушений: «То усиливаю контроль, то занимаюсь попустительством. Ослабление контроля выражалось в моих командах, которые я якобы отдавал контролирующим стройку надзорным органам. Этот факт не нашел подтверждения в суде, так как строительство мостов контролировало 5 организаций». По его словам, 3 из них были независимы. Также в своем последнем слове Александр Соловьев заявил, что правоохранительные органы так и не смогли сформулировать усиление контроля, и в суде это также не было установлено.

Продолжая свое последнее слово, речь зашла и об имуществе. «За период моей работы мной и членами моей семьи не было крупных приобретений, которые мы не могли бы объяснить», – подчеркнул Соловьев.

В конце своей речи Соловьев заявил, что нахождение в СИЗО Лефортово было для него пыткой и каждый день мог стать последним. По его словам, он не получал необходимые лекарства, не мог общаться с родными, и каждый день писал им письма, которые не отправляли.

«Вину в инкриминируемом мне преступлении я не признаю, я не совершал того, в чем меня обвиняют <...>. Мне 70 лет, у меня тяжелые хронические заболевания <...> и в случае назначения мне наказания в виде реального срока, из тюрьмы я уже не выйду. Прошу суд освободить меня от выплаты непомерного штрафа, у меня и моей семьи никогда не было таких денег <...>. Если решили уничтожить меня, дайте спокойно жить моей семье, они ни в чем не виноваты, - заключил Соловьев.

В этот же день суд продлил Александру Соловьеву меру пресечения в виде домашнего ареста на 3 месяца – до 20 декабря 2020 года.

После суд удалился в совещательную комнату до 12 октября.

Напомним, Александра Соловьева задержали в апреле 2017 года. В 2018 году он признал свою вину в получении взятки, а уже в январе 2020 года вину стал отрицать.

В ходе прений гособвинитель запросил для подсудимого 13 лет в колонии строгого режима и штраф в 280 млн рублей.

Из-за частых неявок на процесс, прокурор также просил заменить Соловьеву защитника, если она не будет присутствовать на следующем заседании.

В результате на прениях адвокат высказалась, что следствие было проведено на слабом уровне и с многочисленными ошибками, а также заключила, что её подзащитный должен быть оправдан.