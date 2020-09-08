Адвокат экс-главы Удмуртии Александра Соловьева: мой подзащитный подлежит оправданию по всем пунктам

9 сентября защита приступит к стадии реплик.

Завьялово. Удмуртия. Адвокат бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева закончила свою речь в рамках стадии прений, которая длилась с июля. Заседание прошло 8 сентября в Завьяловском районном суде.

«Мой подзащитный подлежит оправданию по всем пунктам предъявленного ему обвинения», – заявила Галина Сбоева.

Она также поставила под сомнение законность изъятия 5 млн рублей, которые были найдены правоохранителями на шкафу в доме Соловьева.

9 сентября начнется стадия реплик, после чего Александру Соловьеву дадут время на подготовку к последнему слову. Никакие вопросы к подсудимому во время последнего слова не допускаются.

Напомним, ранее гособвинение ходатайствовало о замене подсудимому защитника из-за его частых неявок на процесс по причине болезни. 8 сентября адвокат прибыла на заседание, и вопрос о замене был снят.