Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев остался с прежним адвокатом

Ранее гособвинение ходатайствовало о замене защитника.

Завьялово. Удмуртия. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев остался под защитой прежнего адвоката Галины Сбоевой. Судебные прения с ее участием продолжились 8 сентября.

На вопрос судьи о здоровье, подсудимый сообщил, что чувствует себя плохо, но готов продолжать работать.

«Будет плохо – вызовем скорую», – сказал он.

Заседание началось с официального заявления адвоката. Она утверждала, что прокурором Дмитрием Походиным было допущено нарушение права подсудимого на защиту из-за ходатайствования о замене адвоката.

Напомним, ранее гособвинитель попросил суд сменить Соловьеву защитника из-за частых неявок Сбоевой на процесс по причине болезни. Экс-глава региона высказался против.

Александра Соловьева по подозрению в получении взятки в размере 139 млн рублей задержали еще в 2017 году. Изначально подсудимый признал свою вину, позднее свое мнение изменил.

Выступление в прениях стороны обвинения завершилось в июле, тогда прокурор Походин запросил для экс-главы республики 13 лет в колонии строго режима и штраф 280 млн рублей. После к прениям приступила сторона защиты.

В первый день Сбоева заявила, что, по ее мнению, в ходе предварительного следствия были допущены многочисленные нарушения, а само следствие было проведено на низком профессиональном уровне. Также она напомнила об основном свидетеле по делу - бывшем заместителе министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, тезке подсудимого, Александре Соловьеве. В июне 2019 года его признали виновным по трем составам преступлений по статье 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

После этого заседания несколько раз откладывали.