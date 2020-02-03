Итоги дня: затопленные улицы Ижевска, проверка газовиков и похолодание в Удмуртии

Обзор интересных новостей понедельника.

Ижевск. Удмуртия. По традиции «Сусанин» подводит итоги минувшего дня и рассказывает о самых важных событиях понедельника. Так, 3 февраля ижевчане делились в соцсетях фото и видео затопленных улиц. На улице Смоленской прорвало водопровод. Движение автомобилей перекрыли. К вечеру водоснабжение восстановили в ряде домов. Завершить ремонтные работы планируется к 14:30 вторника, 4 февраля.

Дорого:

Прокуратура начала проверку после обращения жителей села Кечево о стоимости подключения к газу. По их словам, за присоединение к сетям ресурсоснабжающая организация требует с населения более 500 тыс. рублей.

Пельменная неделя:

В Ижевске проходит фестиваль «Всемирный день пельменя». Всю неделю горожан ждут кулинарные мастер-классы, игры, громкие чтения. Основные мероприятия развернутся в субботу.

Холодает:

В среду в Удмуртии начнется похолодание, температура воздуха днем составит -3, -8 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -20.

ДТП:

В выходные на трассе «Елабуга-Пермь» в Удмуртии произошло смертельное ДТП. Водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Вольво». Водитель легковушки погиб.