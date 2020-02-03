В среду в Удмуртию придет похолодание

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -20 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Со среды, 5 февраля, в Удмуртии начнется похолодание. Днем температура воздуха составит -3, -8 градусов, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Завтра, 4 февраля, погода сохранится теплой, снежной, на дорогах заносы, накат. Днем будет до +2 градусов.

В четверг температура воздуха понизится до -9, -14. По прогнозам, в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -13, -20 градусов.

Напомним, минувший январь стал аномальным по выводам синоптиков.