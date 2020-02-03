Две оживлённые улицы Ижевска оказались затоплены в результате аварии

По предварительным данным, прорвало чугунную трубу 1970 года постройки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжаются работы по устранению прорыва водопровода на улице Смоленской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты «Ижводоканала» локализуют повреждения водопровода 1970 года постройки, прорыв которого произошёл 3 февраля в 11:30 на улице Смоленской. Количество бригад, работающих на месте аварии, пришлось увеличить до пяти.

Движение транспорта по улице Смоленской перекрыто. Водителей просят искать объездные пути.

Ранее жители выложили в сеть кадры разлившейся по дороге воды.