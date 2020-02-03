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Повреждение водопровода на улице Холмогорова локализовали

18:05, 03 февраля, 2020
Юрий Абашев
Повреждение водопровода на улице Холмогорова локализовали
18:05, 03 февраля, 2020
Юрий Абашев
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#город\n#Удмуртия\n#городская среда
Фото: ИА Сусанин
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Ликвидация последствий аварии займёт ещё сутки.

Ижевск. Удмуртия. Ремонтным бригадам «Ижводоканала» удалось локализовать повреждение водопровода на улице Смоленской в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 16:15 коммунальщики возобновили подачу холодной воды в дома по улице Холмогорова, 11в, 15а, 15б, 21, 21а, 23 и в детский сад №290. В течение суток восстановят водоснабжение детсада №284, дома №45 по улице Холмогорова и ближайшего ЦТП.

Работы планируется завершить к 14:30 4 февраля. По адресу Холмогорова, 45 установлена бочка с питьевой водой.

Движение по улице Смоленской останется перекрытым до окончания ремонта водопровода. Управляющие компании заняты пропуском воды с территорий дворов, чтобы она не проникла в подъезды и подвалы. Как только устранят повреждение, дорожные службы и управляйки приведут в порядок прилегающую территорию и проезжую часть.

Напомним, что прорыв водопровода произошёл 3 февраля около 11:30 в районе улицы Холмогорова, 35. Вода заполнила проезжую часть и прилегающие дворы. Специалисты «Ижводоканала» установили, что был повреждён участок водопровода диаметром 700 мм, который проложили в 1988 году.

18:05, 03 февраля, 2020
Юрий Абашев
95
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#город\n#Удмуртия\n#городская среда

 

 

 


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