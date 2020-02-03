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«Всемирный день пельменя — 2020» в Ижевске: программа мероприятий с 3 по 8 февраля

15:10, 03 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
«Всемирный день пельменя — 2020» в Ижевске: программа мероприятий с 3 по 8 февраля
15:10, 03 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#пельмени
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В этому году фестиваль проходит в шестой раз.

Ижевск. Удмуртия. Шестой по счёту этнографический фестиваль «Всемирный день пельменя» стартовал в столице Удмуртии. В этом году он называется «Ческыт выжыкыл» — «Вкусная сказка». Основные мероприятия развернутся в субботу, 8 февраля, на Центральной площади Ижевска.

Между тем, на неделе, предшествующей основному торжеству, в разных локациях города пройдёт ряд мероприятий.  Часть из них доступны после регистрации, часть — в открытом доступе.

 

Кулинарные мастер-классы, мероприятия с регистрацией

3 февраля 17:00, Пельмени в горшочках (в печи)

«Премьер-отель» (улица Щорса, 107)

Мастер-класс: готовим пельмени в горшочках (в печи)

Регистрация по телефону (3412) 42-42-25.

 

4 февраля с 14:00 до 15:00, с 15:30 до 16:30, Пельмени из квашеной капусты

Национальный центр туризма и ремесел (улица имени Вадима Сивкова, 173)

Мастер-класс: «Пельмени из квашеной капусты» (6+).

Регистрация по телефону (3412) 78-76-33.

 

5 февраля с 17:00, Вегетарианские хинкали и хинкали с сыром сулугуни

Кулинария «Счастье есть» (ТЦ «Сигма», 3 этаж)

Мастер-класс: готовим вегетарианские хинкали и хинкали с сыром сулугуни

Регистрация по телефону 8-912-460-33-00.

 

6 февраля с 17:00, Пельмени с сыром и шпинатом

Кафе «Солнце» (улица Пушкинская, 216)

Мастер-класс: готовим пельмени с сыром и шпинатом

Регистрация по телефону 8-919-916-88-46.

 

7 февраля с 17:00, Вегетарианские хинкали и хинкали с сыром сулугуни

Кулинария «Счастье есть» (ТЦ «Сигма», 3 этаж)

Мастер-класс: готовим вегетарианские хинкали и хинкали с сыром сулугуни

Регистрация по тел. 8-912-460-33-00.

 

 Творческие мастерские, мероприятия с регистрацией

3 февраля с 18:00 до 21:00. Игры «Вожодыр» (14+)

«Вожодыр» — аналог интеллектуальной игры «Мафия» с персонажами из удмуртских легенд и сказок. Игра стала популярной не только у местных удмуртов, в неё очень активно играют в Москве, Финляндии, Венгрии, Эстонии. Настольная игра стала отличным методическим материалом для начинающих изучать удмуртский язык.

Место проведения: Штаб городских проектов «ЛИФТ», улица Пушкинская, 216

Регистрация по ссылке.

 

3 февраля с 18:30 до 20:00, кинопоказ. Фильм «Узы-Боры» на удмуртском языке с русскими субтитрами (12+)

«Узы-Боры» (рус. Ягода-Клубника) — молодёжная романтическая комедия на удмуртском языке. До создания картины в истории удмуртского кинематографа было только два полнометражных фильма: «Тень Алангасара» (1994) и «Соперницы» (1929).

Центр Русской культуры «Русский дом», улица Воткинское шоссе, 118

Регистрация по ссылке.

 

5 февраля с 19:00 до 20:30. Моноспектакль по удмуртскому фольклору «Три свадебных напева» (12+)

Автор и исполнитель – Ольга Александрова

Этому уникальному моноспектаклю, который показывался в 20 странах мира, исполнилось 25 лет. В системе мировосприятия удмуртов, так же как и в языке, ярко отражен образ Свадьбы.

Место проведения: БУ УР «Дом Дружбы народов», улица Орджоникидзе, 33а (малый зал).

Регистрация по ссылке.

 

5 февраля с 18:00 до 21:00. Игры «Вожодыр» (14+)

«Вожодыр» — аналог интеллектуальной игры «Мафия» с персонажами из удмуртских легенд и сказок. Игра стала популярной не только у местных удмуртов, в неё очень активно играют в Москве, Финляндии, Венгрии, Эстонии. Настольная игра стала отличным методическим материалом для начинающих изучать удмуртский язык.

Место проведения: Штаб городских проектов «ЛИФТ», улица Пушкинская, 216

Регистрация по ссылке

 

5 февраля с 19:00 до 20:00, кинопоказ. Мультфильмы по мотивам удмуртских народных сказок (0+)

Удмуртский сказочный репертуар богат и разнообразен. Мы приглашаем на показ серии коротких мультфильмов, среди которых легенда о Кылдысине, удмуртские народные сказки «Мышь и воробей» и «Козленок и волк», а также несколько серий анимационного фильма про двух домовят «Боко но Моко», презентованного в прошлом году.

Место проведения: улица Свердлова, 4, Этнокомплекс «Бобровая долина».

Регистрация по ссылке.

 

7 февраля с 18:00 до 20:00. Мастер-класс «Открытка из сказки»

Экскурсия по выставке «Сказочный мир Менсадыка Гарипова» и Мастер-класс в технике гравюры на картоне «Открытка из сказки» по мотивам работ художника М. Гарипова.

В рамках мероприятия «Всемирный день пельменя» 7 февраля в УРМИИ пройдут следующие мероприятия:

18:00 — экскурсия и просмотр фильма Л. Вахитова «Солнечный зайчик. Художник Менсадык Гарипов».

19:00 — мастер-класс в технике гравюры на картоне «Открытка из сказки» по мотивам работ М. Гарипова. Гравюра на картоне — вид печатной графики, в котором изображение вырезается на куске картона, а после отпечатывается на бумаге, ткани, пластике или любой другой поверхности. Мастер-класс проводят: Анастасия Любич, Александра Ижболдина.

Место проведения: улица Кирова, 128, УРМИИ.

Регистрация по ссылке

 

Мероприятие без регистрации в библиотеках Ижевска

Национальная библиотека Удмуртской Республики (улица Удмуртская, 264)

5 февраля, 09:45. Громкие чтения. Подробности по телефону: 72-89-09.

 

ЦМДБ имени Максима Горького (улица Удмуртская, 216)

4 февраля в 12:00, 13:00, 14:00; 5 февраля в 12:30.

Громкие чтения, Просмотр медиа-ролика «Сказки удмуртского народа». Подробности по телефону: 68-32-21.

 

Библиотека имени Юрия Гагарина (улица Авангардная, 2)

4 февраля в 10:00 или 10:30. Громкие чтения. Подробности по телефону: 43-25-56.

 

Библиотека имени Мусы Джалиля (улица Садовая, 1)

5 февраля 15:00-16:00; 6 февраля 15.00-16.00. Громкие чтения. Подробности по телефону: 74-14-26.

 

Библиотека имени Владимира Короленко (улица Камбарская, 29)

4 февраля в 11:00. Громкие чтения. Подробности по телефону: 66-16-48.

 

Библиотека имени Надежды Крупской (улица Автозаводская, 18)

3 февраля в 18:00, 5 февраля в 12:00 и в 18:00, 6 февраля в 13:00. Громкие чтения. Подробности по телефону: 46-51-35 (абонемент).

 

Библиотека имени Ивана Крылова (улица Карла Маркса, 271)

7 февраля в 10:30, 12:30, 13:30, 15:30. Громкие чтения. Просмотр медиа-ролика «Сказки удмуртского народа». Подробности по телефону: 43-05-29.

 

Библиотека имени Владимира Маяковского (улица Новостроительная, 28)

6 февраля в 11:00 и 12:00. Громкие чтения. Подробности по телефону: 71 -03-61.

 

Библиотека имени Иосифа Наговицына (улица 9 Января, 181)

4 февраля в 12:00. Громкие чтения. Подробности по телефону: 44-47-08.

 

Библиотека имени Ивана Пастухова (площадь имени 50 лет Октября, 56)

4 февраля в 12:00, 13:00, 16:00. Громкие чтения. Подробности по телефону: 78-48-27.

 

Библиотека имени Льва Толстого (улица Ворошилова, 18)

4 и 5 февраля в 13:00. Громкие чтения. Подробности по телефону: 46-56-64.

 

Библиотека-филиал №19 (улица Татьяны Барамзиной, 84)

5 февраля в 10:00, 11:00. Громкие чтения. Подробности по телефону: 21-74-88.

 

Библиотека-филиал №23 (улица 40 лет Победы, 56 А)

4 февраля 11:00, 5 февраля 10.00, 6 февраля 11:00. Громкие чтения. Подробности по телефону: 36-34-74.

 

Библиотека-филиал №24 (улица Воровского, 108)

4 февраля в 10:00. Громкие чтения. Подробности по телефону: 66-10-44.

 

8 февраля 2020 года, Центральная площадь Ижевска

Церемония открытия фестиваля «Всемирный день пельменя-2020»

11:00 Центральная сцена фестиваля

 

Концертная программа на центральной сцене

11:00 Центральная сцена фестиваля. Прямые включения из разных точек мира, где вместе с Удмуртией празднуют «Всемирный день пельменя». Фолк-фестиваль. Конкурсы и розыгрыши.

 

Всеобщий квест «Великая книга»

10:00 - 16:00 Центральная площадь Ижевска. Организаторы приглашают команды и семьи в составе от 3 до 5 человек поучаствовать в увлекательном квесте. С помощью удмуртских сказочных героев мы обязательно восстановим нашу Великую книгу и создадим новые ее страницы с рецептами традиционных удмуртских пельменей, мудростью современного поколения и посланием будущим поколениям.

 

Состязание «Батыр кужым»

13:00 - 15:30 Центральная площадь Ижевска. К участию приглашаются Батыры (дружины с районов республики и команды всех желающих) в составе команд из 3 человек, состоящих из мужчин в возрасте 18 лет, которым предстоит помериться силами в 6 различных испытаниях.

 

Развлекательный забег PelmenRun

12:00-14:30 Старт забега от здания правительства Удмуртии на улице Наговицына, затем по улице Пушкинской и далее по улицам Лихвинцева, имени 50-летия Октября, Наговицына. Семейный забег на 1 милю, индивидуальный забег на 2 мили и командный забег на 3 мили.

 

Конкурсные площадки от партнёров фестиваля

11:00 - 16:00 Центральная площадь Ижевска. Принимая участие в конкурсах, можно получить приятные сувениры, сюрпризы и возможность выиграть призы фестиваля.

 

«Межнациональный пельменный СЪЕСТ»

10:00 - 17:00 Площадка у отеля Park Inn, примыкающая к Центральной площади. В одном месте можно будет попробовать пельмени народов мира и самые оригинальные и виды пельменей.

 

Спортивно-развлекательные площадки и анимация

10:00-16:00 Территории Центральной площади, Ротонда за Домом Правительства, Парковка Дома Правительства. Принять участие в мастер-классах смогут все желающие.

 

Детская игровая площадка «Шудон корка» («Дом игр для детей»)

11:00 - 16:00 Площадка на территории Центральной площади. Детская интерактивно-развлекательная площадка для детей от года до десяти лет.

 

Ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и дизайн-маркет

11:00-16:00 Отель Park Inn (вход со стороны ресторана). Ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и работ современных дизайнеров в одном месте.

 

Ярмарка-продажа пельменных полуфабрикатов

10:00 - 17:00 Территории парковки Дома правительства. Производители пельменных полуфабрикатов и ингредиентов к ним соберутся в одном месте и представят вам всю линейку своей продукции.

 

Творческие мастер-классы по изготовлению пельменных сувениров

11:00-16:00 Отель Park Inn (вход со стороны ресторана). Принять участие в мастер-классах смогут все желающие.

 

Подведение итогов и награждение победителей конкурсов, акций, премии гастрономического качества «Золотой пельнянь».

16:00 Центральная сцена фестиваля.

 

Главный розыгрыш «Годового запаса пельменей» от партнёра фестиваля

17:00 Центральная сцена фестиваля.

 

Горячая еда и напитки

10:00 - 18:00 Площадка у отеля Park Inn, примыкающая к Центральной площадии, территория парковки Дома правительства

15:10, 03 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#пельмени

 

 

 


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