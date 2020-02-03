Протаранивший фуру на трассе водитель погиб в Удмуртии

Авария произошла в Алнашском районе.

Алнаши. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Алнашском районе Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла в воскресенье, 2 февраля, на 53 км трассы Елабуга – Пермь.

38-летний водитель «Фольксвагена Поло» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой «Вольво». В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.

«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия», – напомнили в Госавтоинспекции.